Иран признал армии стран Евросоюза террористическими группами

Парламент Ирана официально признал вооруженные силы стран Европейского союза террористическими организациями. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, сообщило иранское информагентство Tasnim .

«В ответ на объявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией армии европейских стран считаются террористическими группами, и последствия этого шага лягут на Евросоюз», — сказал Галибаф.

Решение приняли на основании закона «Об ответных мерах» от 2019 года, который предусматривает симметричные действия в отношении стран, поддержавших аналогичные санкции США.

Ранее, 29 января, Евросоюз внес Корпус стражей Исламской революции в список террористических организаций. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.