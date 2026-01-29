Евросоюз внес КСИР в список террористических организаций

Евросоюз принял решение включить иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети Х.

«Министры иностранных дел ЕС только что сделали решающий шаг по объявлению Корпуса стражей Исламской революции Ирана террористической организацией», — написала она.

Решение означает, что ЕС введет для КСИР ограничения, которые применяют к структурам из террористического перечня. Среди них заморозка активов в юрисдикции объединения и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов. Также ЕС может усилить контроль за поездками и контактами лиц, связанных с КСИР.

Ранее США расширили санкции против Ирана, добавив в список 21 физическое и юридическое лицо.