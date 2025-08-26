Иран пригрозил Украине ответом на решение по диппаспортам

Украина нарушила международное право и межгосударственные соглашения, приостановив действие меморандума с Ираном о безвизовых поездках граждан с дипломатическими паспортами в одностороннем порядке. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что власти Ирана примут ответные меры.

Дипломат добавил, что украинские власти в последние годы регулярно выступают с антииранскими заявлениями, ориентируясь на ложные нарративы о поддержке Тегераном России в продолжающемся конфликте.

«Мы изучаем детали этого вопроса и подготовим зеркальные меры», — привело заявление Багаи агентство IRNA.

Меморандум о безвизовых поездках граждан Украины и Ирана действовал с 15 марта 1993 года. На минувшей неделе Министерство иностранных дел Украины в одностороннем порядке объявило о прекращении действия документа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце июля включил Иран в число союзников и партнеров России наравне с Китаем и КНДР. Он пояснил, что эти государства разделяют российское видение основ мироустройства.