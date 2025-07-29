Песков назвал трех главных союзников России

Россия считает Китай, Северную Корею и Иран своими созниками. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел RT .

«Это наши союзники, наши партнеры», — отметил представитель президента России.

Песков подчеркнул, что Россия с этими странами «разделяет видение основ мироустройства». Таким образом он ответил на вопрос журналистов о роли, которую Россия отводит перечисленным государствам в противостоянии с Западом.

Представитель Кремля добавил, что Россия продолжит защищать свои интересы и добиваться целей спецоперации, несмотря на ультиматум со стороны американского президента Дональда Трампа.

«И мы по-прежнему сохраняем приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечению интересов в ходе урегулирования», — заключил он.

Также Песков отмечал, что в Кремле «приняли к сведению» ультиматум Трампа о сокращении срока урегулирования украинского кризиса.