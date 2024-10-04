Иран пригрозил ударом по израильским НПЗ и газовым месторождениям

КСИР пригрозил ударом по израильским нефтебазам, если ЦАХАЛ атакует Иран

Корпус стражей исламской революции пригрозил ударами по нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям Израиля, если тот попытается атаковать Иран. Об этом сообщило агентство Mehr .

Замкомандующего КСИР адмирал Али Фадави подчеркнул, что Иран способен поразить сразу все израильские источники энергии, и призвал Израиль не «совершать ошибку».

Ранее, по данным телеканала Al Jazeera, Иран предупредил США, что не будет соблюдать одностороннюю сдержанность и даст «неординарный» ответ на любую попытку Израиля атаковать.

В среду начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери сообщил об атаках на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада».