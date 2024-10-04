Иран предупредил США об отказе от односторонней сдержанности

Al Jazeera: Иран отправил США предупреждение после атаки на Израиль

Иранские власти после ударов по Израилю при посредничестве Катара направили США послание. В нем они предупредили Белый дом, что страна не будет проявлять одностороннюю сдержанность, сообщил телеканал Al Jazeera .

Иранский чиновник рассказал журналистам, что «этап сдержанности лишь с одной стороны закончился». В сообщении к руководству США исламская республика отметила, что даст «неординарный» ответ на любую атаку со стороны Израиля.

Источник телеканала добавил, что Иран не хочет развязывания войны, но может ответить израильской стороне ударом по объектам инфраструктуры.

Иранская армия выпустила 1 октября по Израилю порядка 180 баллистических ракет. «Железный купол» перехватил большую часть снарядов. По данным Axios, целью Ирана была штаб-квартира разведки «Моссад», но в него ракеты не попали.

По информации иранской СМИ, военные поразили четыре военных объекта Израиля, в том числе базу Неватим, где находились истребители F-35.