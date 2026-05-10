Иран пригрозил не пропускать через Ормузский пролив не поддержавшие его страны

Иран предупредил, что не пропустит через Ормузский пролив суда тех стран, которые поддержат антииранские санкции США. С таким заявлением выступил представитель армии Исламской Республики Мохаммад Акраминия в интервью IRNA .

«Отныне страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Исламской Республики Иран, безусловно, столкнутся с трудностями при прохождении Ормузского пролива», — сказал он.

Акраминия подчеркнул, что военный конфликт с Соединенными Штатами и Израилем заставил Иран использовать геополитический потенциал пролива. Теперь Исламская Республика получила над ним суверенитет. Любое судно должно согласовывать свой проход с Тегераном. По словам военного, эти шаги могут принести Ирану много пользы.

Ранее США приостановили «Проект Свобода», в рамках которого американские военные сопровождали заблокированные в Персидском заливе торговые суда.