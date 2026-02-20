Решение по удару США по Ирану связали с переговорами

Hurriyet: решение по удару США по Ирану зависит от итогов встречи в пятницу

Если встреча американской и иранской делегаций 20 февраля окажется неудачной, до ударов по Исламской Республике начнется обратный отсчет. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet .

«Именно ее итоги могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации», — подчеркнул автор статьи.

Кроме того, по его мнению, США стоит прекратить наращивать в регионе военный контингент.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что удары по Ирану могут начаться уже 21 февраля. Однако на тот момент президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения.

В свою очередь, источники The Times сообщили, что Великобритания не разрешила США использовать для ударов свои базы в Фэрфорде и на острове Диего-Гарсия.