Иран пригрозил быстрым ответом на выход кораблей Британии и Франции в Ормузский пролив

МИД Ирана пообещал ответ на присутствие кораблей Британии и Франции в Ормузе

Вооруженные силы Ирана дадут решительный и незамедлительный ответ на присутствие кораблей Великобритании и Франции в Ормузском проливе. Об этом заявил заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади на странице в соцсети X .

«Присутствие французских и британских кораблей, а также кораблей любого другого государства <…> в Ормузском проливе встретит решительный и незамедлительный ответ со стороны Вооруженных сил Ирана», — написал он.

Накануне Министерство обороны Франции сообщило, что авианосец «Шарль де Голль» направился в Красное море и Аденский залив. Париж и Лондон планируют организовать будущую миссию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран не пропустит через пролив суда стран, которые поддержат антииранские санкции США.