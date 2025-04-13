Иран предложил сократить ядерную программу ради одной уступки от США

WSJ: Иран хотел сократить ядерную программу в обмен на ослабление санкций США

В ходе непрямых переговоров с США в Омане Иран добивался смягчения американских санкций. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По информации источника, мусульманское государство в ответ выразило готовность ограничить развитие ядерной программы.

В частности, в Иране предложили уменьшить обогащение урана до показателей, предусмотренных Венским ядерным соглашением образца 2015 года. В обмен власти страны хотят от США ослабления ограничений, связанных с покупателями нефти из Китая и атомным сектором.

Американский лидер Дональд Трамп отмечал, что Соединенные Штаты и Иран ведут прямые консультации. По его словам, США рассчитывают на решение проблемы иранских ядерных разработок дипломатическим путем.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов ранее заявил, что Трамп уже исчерпал механизмы давления на Иран.