Иран предложил сократить ядерную программу ради одной уступки от США
WSJ: Иран хотел сократить ядерную программу в обмен на ослабление санкций США
В ходе непрямых переговоров с США в Омане Иран добивался смягчения американских санкций. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По информации источника, мусульманское государство в ответ выразило готовность ограничить развитие ядерной программы.
В частности, в Иране предложили уменьшить обогащение урана до показателей, предусмотренных Венским ядерным соглашением образца 2015 года. В обмен власти страны хотят от США ослабления ограничений, связанных с покупателями нефти из Китая и атомным сектором.
Американский лидер Дональд Трамп отмечал, что Соединенные Штаты и Иран ведут прямые консультации. По его словам, США рассчитывают на решение проблемы иранских ядерных разработок дипломатическим путем.
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов ранее заявил, что Трамп уже исчерпал механизмы давления на Иран.