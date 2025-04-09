Аналитик Тарасов заявил, что Трамп исчерпал ресурсы давления на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил о прямых переговорах с Ираном 12 апреля. При этом глава иранского МИДа Аббас Аракчи уточнил, что в Омане состоятся именно косвенные переговоры. Вероятнее всего, американский лидер исчерпал ресурсы для давления на Иран, считает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Известиями» .

«То есть стороны будут сидеть в разных комнатах, обмениваться записками. Если только на первом этапе они достигнут какого-нибудь соглашения — а, скорее всего, речь идет об отказе США от каких-либо санкций, — то стороны могут пойти на прямой диалог тогда высокого уровня», — отметил специалист.

В тоже время Иран просчитывает все возможные варианты развития событий. Так, в Москве проходит встреча с представителями России, Китая и Ирана, добавил Тарасов.