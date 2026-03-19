Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за американские удары с их территории

Иранское руководство обратилось к ОАЭ с требованием компенсировать ущерб, который нанесли удары Соединенных Штатов с территории эмиратов. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани, сообщило агентство NourNews .

Он направил генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу письмо, в котором напомнил об ущербе, понесенном из-за действий американских военных и властей ОАЭ. Иранский постпред уточнил, что страны нарушили международное право.

Иравани потребовал, чтобы Исламской республике выплатили компенсации за все материальные и нематериальные убытки.

Ранее в Эр-Рияде прошла встреча министров иностранных дел 12 арабских стран. Они выступили с осуждением ударов Ирана по странам Персидского залива и назвали действия республики неоправданными.

Дипломаты подчеркнули, что ракеты и БПЛА часто бьют по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам. Они потребовали, чтобы КСИР немедленно прекратил атаки.