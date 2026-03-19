Главы МИД 12 арабских и исламских стран приняли заявление на фоне войны США и Ирана

Министры иностранных дел 12 арабских и исламских стран, собравшиеся в Эр-Рияде, осудили иранские удары по странам Персидского залива как «неоправданные». Они призвали Иран прекратить атаки, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на выдержки из заявления, принятого по итогам их переговоров.

«Удары Ирана по странам Персидского залива невозможно никоим образом оправдать, их целями становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы. Тегеран должен немедленно прекратить эти атаки», — привел выдержки из документа

На встрече в Эр-Рияде участники подчеркнули право арабских стран Персидского залива на самооборону и договорились усилить сотрудничество, чтобы остановить иранскую агрессию.

В переговорах участвовали министры иностранных дел Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.

Ранее Россия в очередной раз призвала все стороны прекратить огонь и перейти к дипломатическому диалогу. В МИД РФ подчеркнули, что США и Израиль запустили беспрецедентный виток насилия на Ближнем Востоке своим вероломным нападением на Иран. Число жертв растет, а регион Персидского залива погружается в хаос.