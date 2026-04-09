Иран потребовал компенсации от США и Израиля

Иран потребовал от США и Израиля компенсации за ущерб, причиненный в ходе конфликта. Об этом заявил верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи, его обращение опубликовало агентство Fars .

По словам Хаменеи, Тегеран будет добиваться компенсации за разрушения и гибель людей в стране. Он также заявил, что Иран не откажется от мести за погибших соотечественников, в том числе бывшего аятоллы Али Хаменеи.

«Мы обязательно потребуем компенсацию за каждый причиненный ущерб, пролитую кровь мучеников», — сказал он.

Кроме того, верховный лидер Ирана заявил, что к настоящему моменту страна одержала победу в конфликте с США и Израилем. Он добавил, что Тегеран не стремился к войне, но и не отступит от своих прав.

«Можно смело утверждать, что вы, иранский народ, стали настоящим победителем», — заявил верховный лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня на две недели. В дальнейшем он упомянул, что Иран столкнется с болезненными последствиями, если не заключит сделку с Соединенными Штатами.