Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки с США

Трамп: при отказе от заключения сделки с США Ирану будет очень больно

Иран столкнется с болезненными последствиями, если не заключит сделку с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщил телеканал NBC News .

Американский лидер предупредил Тегеран о серьезных рисках в случае провала переговоров. Конкретики о возможных шагах Вашингтона он не привел.

«Если они не заключат сделку, это им будет очень больно», — сказал Трамп.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую делегацию, заявил, что США планирует сделать передачу ядерных материалов одним из ключевых требований на будущих переговорах с Ираном. Он отметил, что администрация Трампа не позволит Ирану получить возможность создать ядерное оружие и дальше обогащать уран. При этом сам Вэнс по-прежнему с оптимизмом смотрит на предстоящие контакты.