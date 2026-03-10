Трамп пригрозил Ирану ударом в 20 раз сильнее

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану усилением военных ударов в 20 раз, если Тегеран продолжит блокировать транзит нефти через Ормузский пролив. Пост он опубликовал в соцсети Truth Social .

«Кроме того, мы уничтожим легко уничтожаемые цели, которые сделают практически невозможным восстановление Ирана как нации — смерть, огонь и ярость обрушатся на него, — но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло!» — написал Трамп.

Он также назвал это подарком Китаю и другим странам, использующим пролив.

Ранее CNN сообщал, что Иран готовит планы по взиманию «пошлины за безопасность» с танкеров стран — союзниц США. Четвертого марта Трамп обещал задействовать ВМС для эскорта судов.

Конфликт между Соединенными Штатами, Ираном и Израилем парализовал судоходство в Ормузском проливе, через который проходит до 20% мировой нефти. Цены на Brent подскочили выше 110 долларов.

На Западе началась паника: даже окружение Трампа взволновалось из-за реакции рынка и резкого роста цен на нефть.