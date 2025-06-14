Иран пообещал продолжить атаковать Израиль

Fars News: Иран заявил о готовности атаковать базы США на Ближнем Востоке

Иран не будет ограничиваться принятыми мерами и продолжит наносить удары по израильской территории. Об этом сообщило агентство Fars .

Армия исламской республики подтвердила, что ей удалось поразить цели в Израиле с помощью дронов-камикадзе Aresh.

Источник, знакомый с планами командования Ирана, также заявил агентству о готовящихся ударах по американским базам на Ближнем Востоке.

По информации газеты The Jerusalem Post, из-за атаки иранской армии по Израилю пострадали по меньшей мере 70 человек. Ракетные удары стали ответом на военную операцию ЦАХАЛ и ликвидацию в ночь на 13 июня высокопоставленных командиров и физиков-ядерщиков.