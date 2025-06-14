Иран пообещал продолжить атаковать Израиль

Иран не будет ограничиваться принятыми мерами и продолжит наносить удары по израильской территории. Об этом сообщило агентство Fars.
Армия исламской республики подтвердила, что ей удалось поразить цели в Израиле с помощью дронов-камикадзе Aresh.
Источник, знакомый с планами командования Ирана, также заявил агентству о готовящихся ударах по американским базам на Ближнем Востоке.
По информации газеты The Jerusalem Post, из-за атаки иранской армии по Израилю пострадали по меньшей мере 70 человек. Ракетные удары стали ответом на военную операцию ЦАХАЛ и ликвидацию в ночь на 13 июня высокопоставленных командиров и физиков-ядерщиков.
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