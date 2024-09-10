Последний посол США в СССР раскритиковал санкции против России

Западные санкции, введенные против России из-за проводимой ею спецоперации на Украине, провалились, не справившись со своей основной задачей. Об этом заявил в интервью журналу Executive Intelligence Review бывший посол США в СССР Джек Мэтлок.

Дипломат отметил, что экономические санкции Запада против России не справляются со своей задачей. Их вводили, чтобы разрушить российскую экономику, но этого не произошло.

«Они лишь сделали ее более автономной и, конечно же, побудили РФ обратиться к сотрудничеству с Китаем, Ираном и даже Северной Кореей», — заявил Мэтлок.

По его словам, в долгосрочной перспективе такое развитие будет «крайне невыгодно» для США и европейских стран.

Мэтлок считает, что американские власти поддерживают «неэффективную де-факто экономическую и в некоторой степени реальную войну» против России. При этом граждане США вряд ли поддержат прямое вовлечение своей страны в конфликт.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США полюбили бы Россию «по-голливудски», если бы она не сопротивлялась Штатам, прогибалась в ущерб своим национальным интересам.