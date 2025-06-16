Армии Израиля предрекли вечный позор за удар по больнице Ирана

Военные Израиля нанесли массированный удар по больнице Фараби в Керманшахе, чем совершили военное преступление. Об этом на своей странице в социальной сети X написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что необоснованные нападения израильских агрессоров на больницы и жилые районы нарушают нормы международного права.

«История рассудит. Но сторонников и апологетов израильского режима ждет вечный позор», — написал Багаи.

Масштабные удары израильской авиации по Ирану привели к гибели 224 человек, большая часть из которых — гражданские лица. Такие данные привел официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

Он добавил, что ранения различной степени тяжести получили почти 1500 человек.

Эскалация между странами началась в ночь на пятницу, 13 июня, когда авиация Израиля нанесла массированные авиаудары по Тегерану.

В пресс-службе Армии обороны еврейского государства заявили, что в результате атаки погибли не менее 20 высокопоставленных офицеров Корпуса стражей Исламской революции.

В ответ Иран нанес серию ракетных ударов по центральным городам Израиля. В зоне поражения оказались Тель-Авив, Рамат-Ган и Ришон-Ле-Цион.