Рябков заявил о праве Ирана на самооборону

Иран в конфликте с Израилем действует в рамках права на самооборону. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

«Мы считаем, что Иран в этой ситуации действует в рамках права на самооборону», — сказал он.

Рябков добавил, что конфликт на Ближнем Востоке вызывает большую тревогу. МИД России не только пристально следит за происходящим, но и находится в контакте со сторонами, а также обсуждает эту тему с представителями США.

По словам дипломата, Израилю необходимо проявить сдержанность и здравый смысл, от этого зависит дальнейшее развитие событий.

«Мы, безусловно, осудили неспровоцированную силовую акцию в нарушение принципов и норм Устава ООН со стороны Израиля», — подчеркнул замминистра.

Сторонам нужно не раскручивать спираль эскалации, а вернуться за стол переговоров. Урегулировать конфликт можно только политическим и дипломатическим путем, отметил Рябков.

Он добавил, что расчет Израиля на то, что ударами получится ликвидировать ядерную инфраструктуру Ирана, ни на чем не основывается. Кроме того, Россию беспокоят риски, которые обмен атаками несет для АЭС «Бушер».

Ранее стало известно, что армии Израиля предрекли вечный позор за удар по больнице Ирана.