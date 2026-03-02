«Иран пересмотрел концепцию „ответки“». Коц указал на уязвимость союзников США

По его оценке, после 12-дневной войны с Израилем прошлым летом Тегеран изменил тактику ответных действий.

«Иран явно пересмотрел свою концепцию „ответки“. Вместо того, чтобы, как и раньше, запускать тысячи ракет и дронов по Израилю через хорошо прикрытый американской ПВО маршрут через Ирак, или Иорданию, Тегеран, не стесняясь, лупит по всем окружающим странам, где базируются американские военные. И до которых ему проще дотянуться через Персидский залив. И там внезапно началась какая-то паника», — отметил военкор.

Коц упомянул о потере американских истребителей F-15 в Кувейте, ударах по объектам в Бахрейне и Саудовской Аравии, включая инфраструктуру НПЗ Saudi Aramco, а также о случаях, когда системы ПВО не смогли полностью отразить атаки. Существующие комплексы Patriot и THAAD не обеспечивают 100-процентного прикрытия, при этом их применение обходится крайне дорого.

В случае затяжного противостояния Иран может сделать конфликт для США и их союзников слишком затратным. При этом Коц отмечает, что пока нет признаков истощения ресурсов у Вашингтона и Тель-Авива, равно как и признаков того, что Тегеран задействовал весь свой ракетный потенциал.

Ранее военкор заявил, что Вооруженные силы США и Израиля смогли продавить оборону Ирана без серьезных проблем, а система ПВО страны и вовсе оказалась не готова к массированным ударам.