Тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за конфликта между Ираном, США и Израилем. Отели начали выселять путешественников по окончании оплаченного проживания, несмотря на то что они не могут вылететь из страны из-за закрытого неба. Что сейчас происходит с россиянами в Эмиратах — в материале 360.ru.

Туристы столкнулись с внезапным выселением из отелей в ОАЭ. Ситуация усугубляется отменой трансферов до аэропорта, что ставит путешественников в крайне уязвимое положение. Людей гонят на улицы, несмотря на воздушную опасность. Некоторым приходится спать на парковках. «Из отелей выселяют или говорят: „Платите сами“. У меня четыре билета уже: „Победа“, „Аэрофлот“, Emirates. Все отменили и новые не выдали», — рассказал 360.ru турист Леонид Шевелев, находящийся в Дубае.

Другая путешественница, Галина, тоже подтвердила 360.ru, что бесплатное проживание, организованное авиакомпаниями, закончилось. В некоторых гостиницах с туристов требуют деньги за еду.

«Мы в отеле, который сняли и продлили за свой счет. Благо это можно сделать за рубли на различных приложениях. Планируем сидеть ждать. Что еще остается делать?» — пожаловался 360.ru застрявший в ОАЭ россиянин Андрей Петрунин. Он заявил, что информация о бесплатном проживании в отелях — просто разговоры.

Отели ничего не предоставляют. <…> Я сегодня в консульстве разговаривал с мужчиной. У него на семью осталось 50 долларов. И таких много. Зачем людям доллары, если они улетают домой? Они их все потратили. Андрей Петрунин

«Лучше, чем сидеть и платить за отель». Как туристы пытаются выбраться из Эмиратов Еще один застрявший с женой в Абу-Даби турист Мирон Мемрук рассказал, что они планируют улетать через Оман. «Мы находимся сейчас в отеле Rixos в городе Абу-Даби на острове Саадият. Авиакомпания ничего не говорит, никакой информации не получаем. Мы не знаем, когда должны вылетать», — признался он.

Интересно Иран ответил на операцию Израиля и США серией авиаударов по американским базам в Персидском заливе. Под обстрел попали объекты в ОАЭ, включая аэропорты в Дубае и Абу-Даби. Власти Эмиратов и Саудовской Аравии закрыли свое воздушное пространство для гражданских самолетов. Авиакомпаниям пришлось изменить расписание рейсов на Ближний Восток.

Жительница Архангельска Ирина Котрехова, которая тоже находится в Абу-Даби, сообщила 360.ru, что у нее рейс только на 6 марта, и то в Ереван. «В панике брали, куда было доступно финансово», — отметила туристка. Она добавила: когда выходит на улицу, то старается держаться рядом с подземками.

Путешественник Антон решил уехать из ОАЭ на автобусе. «В данный момент едем в автобусе до Эр-Рияда. Кажется, это самый надежный путь с Ближнего Востока. Завтра рейс в Стамбул, послезавтра в Москву», — сказал россиянин.

Собеседник 360.ru добавил, что билет на автобус еще вчера стоил 300 дирхам, сегодня уже 500. За перелет тоже пришлось выложить круглую сумму. «Но это лучше, чем сидеть в Дубае и платить за отель», — заключил он.