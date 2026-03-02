США подтвердили потерю трех истребителей F-15E над Кувейтом

США подтвердили потерю трех истребителей F-15E Strike Eagle над территорией Кувейта. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM).

ЧП произошло 1 марта в 23:03 по восточному времени (07:03 по Москве — прим. ред.). Три американских F-15E, задействованные в операции «Эпическая ярость», сбили над Кувейтом. По предварительной версии, причиной мог стать дружественный огонь.

Телекомпания NDTV со ссылкой на источники рассказала подробности о крушении американского истребителя F-15 в Кувейте и обратила внимание на неподтвержденные данные о возможной ошибочной атаке со стороны своих сил.

Один из самолетов потерял управление к западу от города Аль-Джахра. Оба пилота успели катапультироваться за несколько секунд до падения. В опубликованных в сети кадрах — повреждения хвостовой части истребителя.