Иран отверг предложенный США план по урегулированию

Иран считает, что предложенный США план по урегулированию — это обман, и не принимает его. Об этом сообщило Press TV со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Война закончится, когда ее решит закончить Иран, а не когда это нарисует в своем воображении президент США Дональд Трамп», — заявил собеседник издания.

Также он напомнил, что США напали на страну, несмотря на то что дважды предлагали вести переговоры.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Белый дом направил в Тегеран план по урегулированию из 15 пунктов.

При этом, несмотря на дипломатические шаги, Пентагон параллельно перебросил на Ближний Восток около двух тысяч военнослужащих. Кроме того, в США не сообщили, знает ли об этом плане Израиль и как к нему относится.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Иран не передавал России никакой подобной информации.