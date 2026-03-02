Иран отказался вести переговоры с Соединенными Штатами

Иран не станет вести переговоры с Белым домом. Об этом в соцсети X заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани.

Он прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой говорилось, что иранская сторона через Оман передала Соединенным Штатам предложение о возобновлении переговорного процесса.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил, что военная операция против Ирана продлится около четырех недель или меньше. По его словам, военные США и ЦАХАЛ ликвидировали все высшее руководство республики. Несмотря на это, Белый дом выражает готовность провести переговоры с иранской стороной. Трамп уточнил, что не может сказать, состоятся ли они в ближайшее время.

Иранский МИД подтвердил информацию о гибели высокопоставленных военных, включая главнокомандующего КСИР, начальника Генерального штаба ВС, министра обороны и секретаря Совета по обороне.