Иран отказался открывать Ормузский пролив до конца боевых действий

Иран не будет пропускать через Ормузский пролив ни торговые, ни военные суда противников, пока идут боевые действия. Об этом сообщил замглавы МИД Исламской республики Казым Гарибабади в эфире турецкого телеканала A haber .

«Сейчас мы находимся в состоянии войны. Такая ситуация требует введения особых мер в отношении контроля пролива», — подчеркнул он.

Накануне представитель военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран разрешил проход через пролив двум судам из дружественных государств.

При этом заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари заявил, что Иран не перекрывал пролив и взаимодействует с проходящими через него судами согласно международному законодательству.