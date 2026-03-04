Иран разрешил проход через Ормуз двум судам дружественных стран

Иран дал разрешение на проход через Ормузский пролив двум танкерам дружественных стран. Об этом сообщил представитель ВМС КСИР, его слова передало агентство Mehr .

В Корпусе стражей исламской революции напомнили, что в первый день операции Иран поразил в Ормузском проливе два танкера, во второй — еще несколько судов, которые по наводке США пытались пройти через пролив.

«С четвертого дня войны никакого движения через Ормузский пролив не происходит. На третий день только два судна с разрешения и одобрения Ирана как суда дружественных стран получили разрешение на проход», — заявил представитель Корпуса.

Обычно за сутки через Ормузский пролив проходит около 60 судов, за время конфликта это смогли сделать всего два танкера. Сейчас по обе стороны от пролива скопились десятки грузовых судов и танкеров.