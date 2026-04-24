Иран освободил Россию от платы за проход через Ормузский пролив

Иран сделал исключение для России и некоторых других стран в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив. Об этом РИА «Новости» сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

«Что будет в будущем, не знаю. Однако сейчас наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России», — отметил он.

Так Джалали ответил на вопрос о взимании пошлин за проход судов через пролив.

Иран объявил о намерении брать плату за проход, объяснив это издержками на безопасность. В парламенте страны уточнили, что размер пошлины зависит от типа и объема груза. Накануне Тегеран впервые получил доход от сборов за транзит.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Он приказал военно-морским силам уничтожать даже самые маленькие суда, минирующие воды акватории.