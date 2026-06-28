Иран осудил атаку США на юг страны

МИД Ирана осудил удары США по югу государства. Атаку расценили как нарушение соглашения, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра.

«Министерство иностранных дел Ирана осудило удары США по южной части Ирана в качестве нарушения промежуточного соглашения», — написали авторы материала.

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что американские силы нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе. Это стало ответом на утреннее нападение Исламской Республики на коммерческий танкер.

Телевидение IRIB объявило, что взрывы прогремели в районе города Сирик. Несколько снарядов угодили в телекоммуникационную башню.