Иран оскалился на соседа России. Грозит из-за «сионистов»

Иранское военное командование выступило с резким обращением к властям Азербайджана. Его опубликовал телеграм-канал представителя центрального штаба «Хатам аль-Анбия».

Командование войсками Ирана заявило, что «Азербайджану, как мусульманской стране необходимо вывести сионистов ради предотвращения распространения нестабильности в регионе и не ставить под угрозу безопасность ее народа и исламского Ирана».

В Тегеране объяснили такое требование тем, что сейчас иранская армия ведет масштабные бои с США и Израилем, и при этом старается не вредить своим соседям-мусульманам.

Аэропорт Нахичевани и школу в Шакерабаде 5 марта поразили четыре беспилотника. Президент Азербайджана Алиев обвинил Иран в «террористической атаке». Иранский Генштаб обвинения отверг, однако уже 6 марта Баку вывел из Тегерана своих дипломатов.

В тот же день в Баку заявили о раскрытии планов террористической атаки КСИР в Азербайджане — на синагогу, посольство Израиля и нефтепровод.