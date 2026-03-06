В Баку обвинили Иран в подготовке терактов в Азербайджане

Служба государственной безопасности Азербайджана заявила о предотвращении серии терактов, которые готовились при участии Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщил государственный телеканал AzTV .

Предполагаемыми целями атак должны были стать стратегические объекты и представители религиозных общин. Речь идет о нефтепроводе Баку — Тбилиси — Джейхан, посольстве Израиля в Азербайджане, одном из руководителей общины горских евреев, а также ашкеназской синагоге.

Как утверждает телеканал, для подготовки атак на территорию страны переправили несколько взрывных устройств. По данным СГБ, речь идет о трех устройствах, начиненных взрывчаткой типа C-4.

Пятого марта один иранский беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахичевани, еще один — рядом со школой в селе Шекерабад. Пострадали два человека. МИД Азербайджана вызвал посла Ирана для объяснений. Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности заявил о приведении в готовность номер один всех подразделений ВС страны.