Иран опроверг закрытие Ормузского пролива

МИД Ирана опроверг сообщения СМИ о закрытии Ормузского пролива, судоходство по этому маршруту продолжилось. Официальный представитель ведомства Исмаил Багаи назвал такие утверждения безосновательными, сообщило агентство Farsna .

Ранее Bild сообщила, что КСИР потребовал вывода израильских сил из Ливана, полной отмены морской блокады и ухода американских военных из Персидского залива и региона. Кроме того, иранская сторона якобы рекомендовала всем судам держаться подальше от пролива во избежание атак.

В иранском МИД заявили, что вооруженные силы республики приняли необходимые меры для безопасного прохода торговых судов через водную артерию. Представители военного ведомства сослались на меморандум о взаимопонимании, который Тегеран и Вашингтон подписали ранее.

Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израиль, в свою очередь, заявил, что не планировал выводить войска из этой страны. При этом Reuters приводило сведения, что ближневосточное государство и ливанское движение «Хезболла» договорились о перемирии.

При этом прямые переговоры США и Ирана, которые должны были пройти 19 июня в Бюргенштоке, отложили. Об этом ранее объявило внешнеполитическое ведомство Швейцарии.