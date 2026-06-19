Иран опроверг закрытие Ормузского пролива
МИД Ирана: Ормузский пролив остался открытым для судоходства
МИД Ирана опроверг сообщения СМИ о закрытии Ормузского пролива, судоходство по этому маршруту продолжилось. Официальный представитель ведомства Исмаил Багаи назвал такие утверждения безосновательными, сообщило агентство Farsna.
Ранее Bild сообщила, что КСИР потребовал вывода израильских сил из Ливана, полной отмены морской блокады и ухода американских военных из Персидского залива и региона. Кроме того, иранская сторона якобы рекомендовала всем судам держаться подальше от пролива во избежание атак.
В иранском МИД заявили, что вооруженные силы республики приняли необходимые меры для безопасного прохода торговых судов через водную артерию. Представители военного ведомства сослались на меморандум о взаимопонимании, который Тегеран и Вашингтон подписали ранее.
Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израиль, в свою очередь, заявил, что не планировал выводить войска из этой страны. При этом Reuters приводило сведения, что ближневосточное государство и ливанское движение «Хезболла» договорились о перемирии.
При этом прямые переговоры США и Ирана, которые должны были пройти 19 июня в Бюргенштоке, отложили. Об этом ранее объявило внешнеполитическое ведомство Швейцарии.