Иран объявил об окончании операции против Израиля

Операцию Ирана против Израиля завершили, но если провокации еврейского государства повторятся, то ответ иранской стороны будет еще более мощным. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в соцсети Х .

«Наши действия завершены, если израильский режим не решит вызвать дальнейшее возмездие. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее», — написал он.

Иран осуществил массированную ракетную атаку против Израиля вечером 1 октября. Иранские военные пустили в сторону еврейского государства около 500 ракет.

Позже пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что благодаря силам ПВО удары Ирана обернулись минимальным ущербом для Израиля. Попадания зафиксировали только в центре и на юге страны, при этом разрушения от них были незначительны.