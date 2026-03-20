Иран объявил о новой волне ударов по инфраструктуре США на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции атаковал базы США на Ближнем Востоке в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Удары наносились с помощью беспилотников и ракет, сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на пресс-службу КСИР.

«В ходе этой волны были точно поражены с использованием баллистических ракет средней дальности на твердом и жидком топливе: база США Али ас-Салем, командование беспилотной авиации и космических сил», — отметили в КСИР.

Удары также пришлись на ангары технического обслуживания самолетов, склады оборудования и вертолетной поддержки, а также на радары раннего предупреждения системы ПВО.

Ранее иранские военные атаковали цели в Западном Иерусалиме, Хайфе и на американской авиабазе в ОАЭ. Армия применила беспилотники и ракеты, включая «Хейбаршекан», «Зульфикар», «Гаям» и «Кадр». Также Иран впервые использовал управляемую ракету Nasrallah против США и Израиля.