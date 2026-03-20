Иран нанес удары по целям в Западном Иерусалиме и Хайфе

Иранские военные объявили о нанесении ударов по целям в Западном Иерусалиме, Хайфе и на американской авиабазе в ОАЭ. Об этом сообщило издание YJC со ссылкой на заявление КСИР.

«В ходе 66-го этапа операции „Правдивое обещание 4“ были успешно поражены цели в Западном Иерусалиме, Хайфе, а также на базе Аль-Дафра», — сказали в Корпусе стражей Исламской революции.

Во время атаки армия применила беспилотники и ракеты, включая «Хейбаршекан», «Зульфикар», «Гаям» и «Кадр».

Операция США и Израиля против Ирана длится уже третью неделю. Стороны регулярно наносят удары друг другу.

Ранее Иран впервые применил управляемую ракету Nasrallah в ходе операции против США и Израиля.