Иран впервые использовал управляемую ракету Nasrallah против США и Израиля

Тегеран впервые применил управляемую ракету Nasrallah в ходе операции против США и Израиля. Об этом сообщила IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

«В ходе этой волны (65-й) операции была применена ракета Nasrallah, являющаяся улучшенным и управляемым вариантом ракеты „Гадр“, — заявили в КСИР.

Корпус стражей исламской революции объявил о нанесении ударов по НПЗ в Хайфе и Ашдоде, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Тегеран не предоставил каких-либо дополнительной информации о ракетах.

По мнению военных аналитиков западного журнала Military Magazine, новые управляемые ракеты в арсенале Ирана могут значительно изменить баланс сил в регионе.

Конфликт между США, Израилем и Ираном длится уже несколько недель. За это время стороны обменялись ударами. Израиль заявил, что стремится предотвратить получение Ираном ядерного оружия. США предупредили, что намерены уничтожить военный потенциал страны, и призвали граждан Ирана свергнуть режим. Исламская Республика, в свою очередь, заявила о готовности защищаться и не видит смысла возобновлять переговоры.

Ранее Иран анонсировал применение нового оружия против Израиля и США. Также Тегеран объявил о новых ударах в ответ на гибель Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности, который играл ключевую роль в переговорах по ядерной программе и другим важным вопросам.