Власти Ирана выдвинули Telegram несколько условий для возобновления работы мессенджера на территории Исламской Республики. Об этом сообщает Mehr .

Тегеран хочет, чтобы мессенджер ограничивал контент, который пропагандирует терроризм и угрожает нацбезопасности. Также Иран требует удалять материалы по жалобам пользователей.

Мессенджер должен сотрудничать с судебной системой страны и не передавать данные иранских пользователей иностранным спецслужбам.

Iranint сообщает, что правительственный комитет не обсуждал снятие запретов на Telegram, YouTube и Instagram*.

Решения по иностранным платформам принимаются на основе плана из 32 пунктов, утвержденного президентом Масудом Пезешкианом. Ранее на аналогичных условиях в стране были разблокированы Google Play и WhatsApp*.

Ранее Великобритания, Франция и Германия объявили Совету Безопасности ООН о намерении восстановить санкции против Ирана согласно условиям СВПД. В ответ МИД республики отметил, что США и страны «евротройки» не выполнили свои обязательства по СВПД. Это, по сути, меняет местами виновного и жертву.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.