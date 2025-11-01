Иран назвал условия для разблокировки Telegram
Власти Ирана выдвинули Telegram несколько условий для возобновления работы мессенджера на территории Исламской Республики. Об этом сообщает Mehr.
Тегеран хочет, чтобы мессенджер ограничивал контент, который пропагандирует терроризм и угрожает нацбезопасности. Также Иран требует удалять материалы по жалобам пользователей.
Мессенджер должен сотрудничать с судебной системой страны и не передавать данные иранских пользователей иностранным спецслужбам.
Iranint сообщает, что правительственный комитет не обсуждал снятие запретов на Telegram, YouTube и Instagram*.
Решения по иностранным платформам принимаются на основе плана из 32 пунктов, утвержденного президентом Масудом Пезешкианом. Ранее на аналогичных условиях в стране были разблокированы Google Play и WhatsApp*.
Ранее Великобритания, Франция и Германия объявили Совету Безопасности ООН о намерении восстановить санкции против Ирана согласно условиям СВПД. В ответ МИД республики отметил, что США и страны «евротройки» не выполнили свои обязательства по СВПД. Это, по сути, меняет местами виновного и жертву.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.