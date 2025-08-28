«Евротройка» решила восстановить санкции против Ирана

Великобритания, Франция и Германия уведомили Совет Безопасности ООН о готовности восстановить санкции против Ирана в рамках положений СВПД. Об этом сообщил в Telegram-канале МИД исламской республики.

«Исламская Республика Иран подчеркивает, что такое решение должно быть решительно отвергнуто всеми ответственными членами международного сообщества», — указали в заявлении.

МИД республики напомнил, что США и «евротройка», как называют три вышеперечисленные страны, не выполнили обязательств по СВПД, поэтому их действия фактически меняют виновного и жертву местами. Их поступок назвали провокационной и ненужной эскалацией.

В июле агентство Tasnim сообщало, что Иран и «евротройка» договорились провести встречу по ядерной проблематике, но ее место и время по-прежнему остаются неизвестны.