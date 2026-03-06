Число погибших в Иране увеличилось до 1332

Количество погибших мирных жителей Ирана при атаках США и Израиля возросло до 1332. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Иранское общество Красного Полумесяца.

«Одна тысяча 332 мирных жителя погибли с начала американо-израильской войны против Ирана», — заявили в обществе.

Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана 5 марта сообщил о 1230 жертвах.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США больше не будут выполнять «политкорректные правила ведения войны» в ситуации с Ираном. Так он объяснил убийство 170 школьниц в Исламской Республике.

Министр войны США подчеркнул, что армия будет задействовать полномочия по максимуму.