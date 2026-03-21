МАГАТЭ не выявило превышения радиоактивного фона после удара в Натанзе

Иран сообщил МАГАТЭ об ударе США и Израиля по ядерному объекту в Натанзе. Превышение радиоактивного фона не обнаружено.

«Иран проинформировал МАГАТЭ о сегодняшнем нападении на ядерный объект в Натанзе. Увеличения уровня радиации за пределами объекта не зафиксировано», — отметили в заявлении агентства в соцсети Х.

Генеральный директор Рафаэль Гросси снова призывает к сдержанности, чтобы избежать риска ядерной катастрофы.

США и Израиль утром 21 марта нанесли удар по комплексу по обогащению урана «Шахид Ахмадиан-Рошун» в иранском городе Натанзе. Утечек радиоактивных материалов не обнаружили. Опасности для жителей окрестных районов нет.