Иран заявил об атаке Израиля и США на комплекс по обогащению урана в Натанзе

США и Израиль утром 21 марта нанесли удар по комплексу по обогащению урана «Шахид Ахмадиан-Рошун» в иранском городе Натанзе. Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана в соцсети Х.

Техническая оценка не выявила утечки радиоактивных веществ, угрозы для жителей прилегающих районов нет.

В организации подчеркнули, что рассматривают произошедшее как нарушение международного права, включая положения Договора о нераспространении оружия массового поражения.

Ядерный центр в Натанзе расположен в провинции Исфахан примерно в 250 километрах к югу от Тегерана. На объекте уран обогащают методом газовых центрифуг. Здесь производился уран с уровнем обогащения до 60%. Значительная часть инфраструктуры комплекса под землей на глубине до восьми метров, что обеспечивает защиту от авиаударов.

В начале марта, Международное агентство по атомной энергии сообщало о повреждении одного из проходов к подземной части предприятия в Натанзе после ударов.