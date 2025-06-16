Иран начал новую волну ударов по Израилю

Иранские военные начали новые ответные запуски ракет по целям в Израиле. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Началась новая волна ракетных атак Ирана по территории Израиля», — отметили в публикации.

В издании Fars заявили, что армия Ирана использует при обстреле десятки дронов и ракет. По данным источников, новые удары по Израилю имеют комбинированный характер. Как подчеркнул Корпус стражей исламской революции (КСИР), они продлятся без перерыва до самого утра.

Силы противовоздушной обороны Ирана ранее сбили израильский истребитель F-35. Это уже четвертый трофей иранских военных с начала вооруженного конфликта.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал власти США вмешаться в конфликт, чтобы остановить ЦАХАЛ. Он подчеркнул, что если эскалация продолжится, то Иран готов дать самый мощный ответ по территории противника.