Иран начал новую ракетную атаку

«Был пуск новой волны ракет с территории Ирана», — заявили журналисты.

Других подробностей не раскрыли. До этого в Иране сообщили, что проводят операцию «Правдивое обещание 4», атакуя Израиль и позиции США в ближневосточном регионе.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что геологи зафиксировали серию загадочных подземных толчков недалеко от полигона «Тонопа», известного как «Зона-52».

За неделю там случилось более 100 землетрясений магнитудой от одного до трех. Сейсмособытия начались, когда США и Израиль развернули военную операцию против Ирана. Однако правительство не объявило о начале ядерных испытаний, поэтому толчки могут быть и обычной сейсмической активностью.