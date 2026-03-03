В районе секретной базы США произошли загадочные землетрясения

В районе секретной военной базы США в штате Невада зафиксировали серию загадочных землетрясений. Об этом сообщила британская газета Daily Mail .

«Серия загадочных землетрясений была зафиксирована около одной из наиболее засекреченных баз США, использовавшейся для ядерных испытаний», — заявили журналисты.

Речь идет об «объекте 52», который включен в большой испытательный комплекс в Неваде. В отчете указали, что за сутки там случилось 16 подземных толчков магнитудой свыше 2,5. Всего за неделю сейсмологи отметили более 100 колебаний земли силой от 1,0 до превышающей 3,0.

Толчки в районе ядерного полигона совпали по времени с атакой США и Израиля на Иран. При этом правительство не объявило о начале ядерных испытаний, поэтому они могут быть обусловлены обычной сейсмической активностью. Однако журналисты напомнили, что приборы фиксируют ядерные взрывы «очень схоже» с природными землетрясениями.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США готовят новый, более серьезный этап военной операции против Ирана. До этого с похожим предупреждением выступил президент Америки Дональд Трамп.