Иран изменит подход к военной операции против США и Израиля

Иран сменит тактику боевых действий и будет наносить по США и Израилю удар за ударом. Об этом сообщил центральный штаб командования «Хатам аль-Анбия», его заявление привело агентство Fars .

«Политика ответных ударов закончилась», — подчеркнули военные.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США никогда не сталкивались с таким сильным противником, как Иран. Исламская Республика ежедневно поражает ценные американские военные объекты на Ближнем Востоке, у нее большие запасы беспилотников и ракет, а США не могут восполнить запасы перехватчиков, которые приходится использовать.

При этом правительство Ирана отказывается от переговоров до тех пор, пока в Белом доме не выполнят множество требований.