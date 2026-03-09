Иран атаковал стратегические базы США сверхтяжелыми ракетами

Иранские военные атаковали пять стратегических американских баз на Ближнем Востоке, а также базы Израиля в районе Хайфы и Тель-Авива. Об этом агентству Tasnim сообщили в Корпусе стражей Исламской революции.

«Герои воздушно-космических сил запустили ракеты „Хейбар-Шекан“, „Гадр“ и „Хорремшахр“ по пяти стратегическим базам США в регионе, а также по базам сионистского режима», — заявили в КСИР.

В элитном подразделении добавили, что 31-я волна операции «Правдивое обещание» началась под кодовым названием «Слушаю и повинуюсь, Хаменеи» с применением сверхтяжелых ракет.

Минобороны Турции 9 марта заявило о перехвате силами НАТО иранской баллистической ракеты над провинцией Газиантеп, из местных жителей никто не пострадал.

До этого Иран атаковал танкер в Ормузском проливе после неоднократных предупреждений о невозможности прохода.