Иран атаковал танкер в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции объявил об ударе по танкеру в Ормузском проливе с использованием дрона. Об этом сообщило агентство Mizan .

«Сегодня утром танкер… после игнорирования неоднократных предупреждений ВМС КСИР о запрете передвижения и небезопасности Ормузского пролива подвергся атаке беспилотника-камикадзе», — заявила пресс-служба КСИР.

Иранская сторона взяла под контроль Ормузский пролив. Она запретила проход судам, связанным с Израилем или США. Накануне исламская республика атаковала беспилотниками несколько танкеров.

Американский президент Дональд Трамп пообещал обеспечить страховку и военно-морское сопровождение для судов, чтобы они могли двигаться беспрепятственно. Однако, как отметил телеканал CNN, крупнейшие компании-логисты пока больше верят угрозам Ирана, чем американским обещаниям.