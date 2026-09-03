Иран атаковал ключевой объект на базе США в Кувейте

Военные Ирана нанесли удар по ключевому объекту на базе Соединенных Штатов в Кувейте. Об этом сообщил телеканал Press TV .

«Ключевой объект на американской базе в Кувейте был поражен, в воздух поднялись столбы дыма», — заявили журналисты.

Для атаки Иран использовал ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Накануне силы Исламской Республики ударили по американским военным базам в Бахрейне. Десятки БПЛА атаковали радиолокационные системы и места дислокации войск США. КСИР также заявил об атаке на авиабазу в Кувейте.

Ранее в результате американского удара по месту проведения свадебной церемонии в Иране погибли пять человек, 68 получили ранения. В числе пострадавших были дети.