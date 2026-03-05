НАТО приготовились использовать статью о коллективной обороне против Ирана

Рютте заявил, что НАТО приготовилось защищать каждый дюйм альянса

НАТО подготовилось к возможному задействованию статьи о коллективной обороне в контексте конфликта США с Ираном. Об этом в интервью Newsmax сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

«Мы подготовились к такому развитию событий. Поэтому в рамках НАТО мы обеспечиваем готовность защищать каждый дюйм территории НАТО на все 360 градусов», — заявил он.

По словам генсека, союзники оказывают масштабную поддержку действиям Соединенных Штатов против Ирана. Альянс также ведет борьбу с иранским правительством.

В то же время правительство Испании отказалось подчиняться требованиям Белого дома. Эта страна НАТО, заблокировала использование баз Рота и Морон для атак на иранские объекты.