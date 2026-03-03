Иран атаковал беспилотниками базу США в Ираке

Американская база «Харир» в Эрбиле подверглась налету иранских БПЛА. Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen .

Новую волну атаки со стороны Ирана зафиксировали в ночь на 3 марта. Канал опубликовал видео мощного взрыва. Военный объект находится рядом с аэропортом Эрбиля.

Базу «Харир» несколько раз обстреливали 1 марта. Агентство Fars уточнило, что удары наносили дважды, но не озвучило, кто именно бил по объекту США.

Ранее Госдепартамент начал эвакуировать дипломатов и членов их семей из посольств в Ираке, Бахрейне и Иордании. Сотрудников диппредставительств вывозят из соображений безопасности. Эвакуация не коснется дипломатов, задействованных в выполнении критически важных сфер.

Также Госдеп призвал американских граждан немедленно покинуть территорию практически всех стран Ближнего Востока. В перечне оказались в том числе Иордания, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, Сирия, ОАЭ и Египет.